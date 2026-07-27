Суд в Томске заочно приговорил жителя Германии к 8 годам колонии

Заочный приговор выносится, если подсудимый находится за пределами Российской Федерации Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Томске вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего гражданина Германии. В прокуратуре Томской области 27 июля сообщили, что преступление, за которое осужден мужчина, было совершено более 20 лет назад.

В декабре 2002 года нынешний житель Германии и его приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили 53-летнего мужчину. Побои оказались смертельными. Как сказано в релизе прокуратуры, избиение произошло на почве внезапно возникшей неприязни.

Мужчина был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И также заочно вынесен приговор — 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в отношении соучастника осужденного также был вынесен обвинительный приговор.

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