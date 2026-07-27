Главный тренер томского ФК КДВ назвал тяжелой победу на «Рубином-2» в Казани

После 18 туров томский клуб занимает в турнирной таблице 3-ю строчку. Фото: ФК КДВ

Томский ФК КДВ выиграл матч 18 тура LEON-Вторая Лига Б. Встреча в Казани с ФК «Рубин-2» в воскресенье, 26 июля, закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК КДВ Сергей Передня сказал, что сам матч и победа в нем были тяжелыми.

«В первом тайме создали несколько моментов, но не забили. Могу отметить команду «Рубин», которая при такой погоде организованно играла, прессинговала. Тяжелый матч и тяжелая, но заслуженная победа», — подчеркнул Передня.

В воскресенье в Казани было очень жарко, столбики термометров поднимались выше +30 градусов.

Главный тренер ФК «Рубин-2» Андрей Федоров отметил, что его подопечные провели очень достойный первый тайм. «Считаю, что не КДВ нас обыграли, а мы проиграли из-за двух ошибок. За матч поблагодарил своих футболистов, но есть над чем работать», — заявил Федоров.

После 18 туров томский клуб занимает в турнирной таблице 3-ю строчку, имея в активе 41 очко. Следующую игру ФК КДВ проведет дома 2 августа. Соперником КДВ будет «Оренбург-2».

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