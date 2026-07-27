В Томске на торги выставлены 7 исторических домов по программе «Дом за рубль»

Главное условие программы «Дом за рубль» — сохранение и восстановление исторического облика зданий. Фото: Марина Лукина

В августе 2026 года в Томске пройдут аукционы на право долгосрочной аренды 7 объектов культурного наследия и ценной деревянной застройки. В городской администрации 27 июля сообщили, что все лоты реализуются в рамках муниципальной программы «Дом за рубль». Эта инициатива позволяет инвесторам взять историческое здание в аренду на 49 лет, после завершения восстановительных работ плата становится символической.

Первый аукцион состоится 4 августа. На него выставят объект культурного наследия на улице Советской, 93. Площадь этого деревянного строения составляет около 145 квадратных метров, а начальная годовая арендная плата установлена на уровне почти 60 тысяч рублей. Заявки от желающих принять участие в торгах принимаются до воскресенья, 2 августа, включительно.

Основные торги пройдут во вторник, 11 августа. В этот день городские власти предложат инвесторам сразу 6 ценных объектов деревянного зодчества, в переулках Аптекарском, Ванцетти, Нечевском, на улицах Загорной, Советской и Лермонтова.

Главное условие для победителей аукционов — сохранение и восстановление исторического облика зданий.

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