Число лесных пожаров в Томской области резко сократилось

В Томской области за сутки потушено 2 лесных пожара. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

Утром в понедельник, 27 июля, в Томской области действует 7 лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что очаги зафиксированы в Александровском, Верхнекетском, Колпашевском и Улу-Юльском лесничествах.

По состоянию на 27 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды составляет 2,7 (это средняя пожарная опасность).

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 2 лесных пожара в Верхнекетском и Тимирязевском лесничествах.

Еще 24 июля в регионе действовало 27 лесных пожаров.

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