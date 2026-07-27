Число лесных пожаров в Томской области резко сократилось

Утром в понедельник, 27 июля, в Томской области действует 7 лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что очаги зафиксированы в Александровском, Верхнекетском, Колпашевском и Улу-Юльском лесничествах.
По состоянию на 27 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды составляет 2,7 (это средняя пожарная опасность).
За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 2 лесных пожара в Верхнекетском и Тимирязевском лесничествах.
Еще 24 июля в регионе действовало 27 лесных пожаров.
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