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НовостиОбщество27 июля 2026 0:45

В 55 домах Томска почти на сутки отключат холодную воду

На 27 июля запланирована замена аварийной арматуры в районе Киевской
Елена Белоусова
Работы по замене арматуры начнутся в 9.00

Работы по замене арматуры начнутся в 9.00

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Дома в двух районах Томска — Кировском и Советском — на продолжительное время останутся без холодной воды. По информации ресурсоснабжающей компании, воду отключат с 9.00 27 июля до 2.00 28 июля. Причина отключения — плановые работы по замене аварийной запорной арматуры в районе улицы Киевской.

Воды не будет в некоторых домах по следующим адресам:

Улица Енисейская;

Улица Карташова;

Улица Киевская;

Улица Тверская;

Проспект Кирова.

В общей сложности под отключение попали 55 адресов.

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