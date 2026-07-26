Высотки, храмы, памятники, парки — столица России предстала на новых снимках очень разной. Фото: Людмила К.
Томичка Людмила К., отдыхающая этим летом в столице, передала в редакцию роскошные фотографии. В объектив нашей читательницы попали Чистые пруды, ВДНХ, Останкино, Красная площадь, небоскребы Сити... Ряд панорам были сняты во время прогулки по Москве-реке. Златоглавая запечатлена с разных ракурсов — от классических до ультрасовременных. Эта подборка позволяет почувствовать контраст между размеренным сибирским ритмом и динамикой огромного города. «КП-Томск» приглашает на очередную фотопрогулку по легендарным набережным и бульварам.
На Красной площади, как обычно, людно. Фото: Людмила К.
Храм Василия Блаженного. Фото: Людмила К.
Знаменитый ГУМ. Фото: Людмила К.
Васильевский спуск. Фото: Людмила К.
Стеклянный мост в парке «Зарядье». Фото: Людмила К.
Теплоходы проходят рядом с Кремлем. Фото: Людмила К.
Храм Христа Спасителя. Фото: Людмила К.
Памятник Петру Первому. Фото: Людмила К.
Прогулка по Москве-реке. Фото: Людмила К.
Вид с реки на район Москва-Сити. Фото: Людмила К.
Офисы и апартаменты — главная «начинка» небоскребов. Фото: Людмила К.
Высотки, как магнит, притягивают туристов. Фото: Людмила К.
Комплекс небоскребов расположился на Пресненской набережной. Фото: Людмила К.
Останкинская башня и международный деловой центр «Москва-Сити». Фото: Людмила К.
Останкинский пруд. Фото: Людмила К.
Останкинский район. Фото: Людмила К.
Улица Мясницкая. Дом Центросоюза (Наркомлегпрома) — один из первых в Европе больших офисных комплексов с витражным остеклением. Архитектор Ле Корбюзье. Фото: Людмила К.
Вид необычной машины поразил томичку. Фото: Людмила К.
Арка главного входа ВДНХ. Фото: Людмила К.
Шикарные виды на ВДНХ. Фото: Людмила К.
Парк «Останкино». Фото: Людмила К.
Современное благоустройство. Фото: Людмила К.
Новая застройка. Фото: Людмила К.
Чистые пруды. Фото: Людмила К.
Уют на Чистопрудном бульваре. Фото: Людмила К.
Локация-магнит на Чистых прудах. Фото: Людмила К.
Здесь собираются любители спектаклей. Фото: Людмила К.
Шикарный ТЦ «Европейский». Фото: Людмила К.
Улицы в центре Москвы. Фото: Людмила К.
Маросейка. Фото: Людмила К.
У Третьяковской галереи. Фото: Людмила К.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала фоторепортаж «Кисельный город: туман превратил пейзажи Томска в акварельный этюд».
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