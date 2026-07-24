Погодные порталы составили предварительный прогноз на начало августа в Томской области. Первые дни последнего месяца лета будут жаркими.
Сервис «Гисметео» прогнозирует 1 августа малооблачный день без осадков, температура воздуха составит +28 градусов. Также жарко будет в регионе 2 и 3 августа. 3 числа возможен небольшой дождь.
С 4 августа температурный фон изменится. Сначала в регионе столбики термометров будут подниматься до +26 градусов, а уже к 8 августа температура воздуха ожидается до +20°С без возвращения к более высоким показателям.
Другой сервис «Яндекс. Погода» в первый день августа также обещает жару до +28 градусов и небольшой дождь. По информации этого портала, к 3 августа в Томской области ожидается еще более высокая температура воздуха, столбики термометров поднимутся до +31°С.
В Русском Географическом обществе сообщили, что на юге Западной Сибири август начнется с жары до +31°С, но уже к концу первой декады резко похолодает до +19…+24°С с дождями. Середина месяца будет пасмурной и прохладной. Температура воздуха составит +13…+18 градусов.
Метеорологи подчеркивают — климатическая система становится все более турбулентной. Периоды аномальной жары теперь резко сменяются холодными фронтами и ливнями.
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