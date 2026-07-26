В Томске нормализовалась ситуация с топливом на АЗС из-за здравого смысла

Томск спокойно пережил краткосрочные перебои с топливом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с наличием бензина на автозаправочных станциях Томска стабилизировалась. Длинные очереди, которые наблюдались у топливораздаточных колонок еще несколько дней назад, практически полностью исчезли. Об этом рассказал мэр Томска в своих соцсетях.

Причиной транспортного коллапса стал ажиотажный спрос со стороны автомобилистов. Опасаясь возможного дефицита горючего, горожане начали массово заправлять баки «впрок», что привело к перегрузке работающих АЗС. Ситуацию усугубило то, что часть станций была временно закрыта по техническим причинам.

Транспортная система города остро отреагировала на нехватку топлива. В течение трех дней фиксировались нарушения интервалов движения муниципальных автобусов и троллейбусов. Причиной задержек стали не только перебои с поставками ГСМ для автопарков, но и дорожные заторы, возникавшие из-за скопления машин возле заправок. Специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок вели постоянный мониторинг соблюдения графиков, однако оперативно изменить ситуацию было сложно.

Несмотря на общую нервозность, работа ключевых городских служб не прерывалась. Спецтехника по уборке продолжала выходить на маршруты без сбоев, так как закупка топлива осуществляется по долгосрочным контрактам, заключенным в начале года, и поставщик выполняет свои обязательства в полном объеме.

На данный момент эксперты отмечают, что запасы топлива в городе достаточны, а логистические цепочки работают в штатном режиме.

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