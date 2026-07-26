В Томске отключат воду на нескольких улицах из-за замены арматуры

Плановая замена запорной арматуры на сетях водоснабжения потребует временного отключения ресурса в нескольких районах Томска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, специалисты коммунальных служб проведут плановые работы на сетях водоснабжения в рамках капитального ремонта, заменив аварийную запорную арматуру. В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать с девяти часов утра понедельника до двух часов ночи вторника по ряду адресов в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.

Ограничения затронут жилые дома на улицах Енисейская, Карташова, Киевская, Тверская, а также на проспекте Кирова. В частности, без воды останутся жители домов по адресам Енисейская, 2, 7, 15, 17, Карташова, 31в, 33, 35, 35а, 37, 39, 42а, 42Б, 42в, 52, 54, Киевская, 66, 68, 70/1, 72, 74, 74 стр. 1, 77, 79, 81, 89, 89/1, 93, 93а, 101, 103, 105, 105Б, 105а, 105в, проспект Кирова, 51, 54/1, 54а, 56, 56в, 56а, 56Б, и Тверская, 74, 74/1, 81, 88, 90, 90/1, 90а, 90Б, 92, 92а, 92Б, 98, 100, 103.

Томичам рекомендуется на время отключения держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений при возобновлении подачи ресурса. Также коммунальщики просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно, чтобы минимизировать бытовой дискомфорт.

Своевременная замена изношенной инфраструктуры позволяет предотвратить крупные коммунальные аварии и обеспечить надежное снабжение водой в осенне-зимний период. Плановые профилактические мероприятия остаются приоритетным направлением для поддержания стабильной работы городских систем жизнеобеспечения.

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