Томские ученые превратили мел и мрамор в светящиеся материалы

Алюминат кальция, легированный марганцем. Фото: пресс-служба ТПУ

25 июля в Министерстве науки и высшего образования РФ рассказали о разработке исследователей из Томского политехнического университета и ТГАСУ. Сибирякам удалось создать экологичный и недорогой способ получения люминофоров из доступных горных пород — мела, известняка, мрамора и доломита.

Вместо реактивов ученые применили оксид марганца и борную кислоту, что позволило синтезировать алюминаты кальция, активированные ионами марганца. При дневном свете порошок выглядит по-обычному: коричневым, но под ультрафиолетом превращается в ярко-красный. Длина волны при этом составляет около 654 нм, что оптимально для человеческого восприятия. Такой подход кратно снижает себестоимость по сравнению с традиционными методами применения редких элементов вроде европия и диспрозия.

Разработка перспективна для создания долговечных недорогих аварийных светильников, указателей безопасности и дорожной разметки. Фото: пресс-служба ТПУ

«Предложенная нами технология сочетает простоту, экологичность и экономическую выгоду. Ее главное преимущество в том, что для синтеза готового образца не нужны дорогие компоненты, достаточно использовать известное природное сырье. Зная, какие в нем есть примеси и в каком количестве, можем точно настраивать и управлять свойствами готовых образцов, предсказывать яркость и оттенок свечения», — рассказал один из авторов исследования, профессор отделения химической инженерии ТПУ Андрей Мостовщиков.

Технология дает возможность прогнозировать свойства финального продукта. Примеси магния усиливают свечение, а железа ослабляют, что позволяет адаптировать материал под конкретные нужды. Разработка перспективна для аварийных светильников, указателей безопасности и дорожной разметки, где важны долговечность, устойчивость к среде и низкая цена.

Ранее мы писали, что в Томске создали высокоскоростной дрон-перехватчик «Молния».

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