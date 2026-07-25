Полковник юстиции Дмитрий Лябогор (на снимке справа) дал эксклюзивное интервью «КП» в День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Фото: СУ СКР по Томской области

В Кировском районе расположены большинство вузов Томска и несколько судов. Эта особенность определяет профиль местного следственного отдела: убийства здесь случаются редко, однако другие дела периодически «гремят». Так, в 2026 году вывели на чистую воду целую банду юношей, обокравших 10 пенсионеров. Еще один яркий эпизод: парень с разбитой бутылкой напал на приятеля в кафе. О самых сложных разбирательствах и просто рабочих буднях «КП-Томск» рассказал в День сотрудника органов следствия РФ полковник юстиции Дмитрий Лябогор.

Руководитель отдела по Кировскому району Томска Дмитрий Лябогор. Фото: СУ СКР по Томской области

Справочно:

Дмитрий Юрьевич начинал службу в органах прокуратуры в 1998 году с должности следователя. Затем стал заместителем прокурора, а после — прокурором. В 2022-м пришел в СКР, в июне 2024-го возглавил следственный отдел по Кировскому району Томска. За многолетнюю добросовестную службу Дмитрий Лябогор награжден медалью «Ветеран следственных органов».

Торжественный момент: вручение заслуженной награды Дмитрию Лябогору (на снимке слева). Фото: СУ СКР по Томской области

Резонансные преступления и «текучка»: с чем работают в Кировском районе

«Основная задача нашего отдела — расследование преступлений, совершенных на вверенной нам территории. Здесь очень много образовательных учреждений, в том числе высших, и достаточное количество судебных органов. Поэтому большей частью мы разбираемся с случаями, например, связанными с фальсификацией доказательств по делам; в 2026-м много уголовных дел о мошенничестве, кражах, в том числе с несовершеннолетними фигурантами», — говорит Дмитрий Лябогор.

Он приводит в пример нашумевшую в регионе историю пятерых молодых людей. Орггруппа втиралась в доверие к старикам и похищала у них деньги. На удочки обманщиков попались аж 10 жителей Северска и Томска. Общая сумма ущерба составила около 7,5 млн рублей.

Местные пенсионеры, один за другим, становились жертвами юных дистанционных аферистов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Орудовали четверо взрослых парней и один в возрасте до 18 лет, им помогали неустановленные лица. Изначально делом занимались в полиции, потом у нас. Случай запомнился огромным объемом следственных действий и оперативных мероприятий, тогда пошел большой общественный резонанс. В апреле с утвержденным обвинительным заключением мы направили материалы в суд, как раз сейчас началось рассмотрение», — делится Дмитрий Юрьевич.

Он поясняет: общеуголовных преступлений в Кировском районе совершается не так много, как, например, в Ленинском или Октябрьском. Другими словами — особо тяжкие злодеяния здесь — редкость. Последний раз расправу учинили 1 января.

Без тяжких и особо тяжких преступлений, конечно, не обходится Фото: Ольга ЮШКОВА.

Не так давно в суде рассматривалось дело о покушении на убийство, но тот инцидент, к счастью, не привел к трагедии. Ночью в фойе одного из кафе поссорились двое парней. Один, напившись, ударил второго в шею разбитой бутылкой. Очевидцы пресекли дальнейшую агрессию томича. В итоге он отправился в колонию на 7 лет.

«Хорошо, что там было много народа. Если бы не остановили нападавшего и если бы изрезанному парню вовремя не оказали медицинскую помощь, он мог бы погибнуть. Ведь телесные повреждения были в области жизненно важного органа», — вспоминает полковник.

Медики вовремя подоспели к раненому молодому человеку Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мы расспросили Дмитрия Юрьевича и о самых запомнившихся случаях более раннего периода работы. В ответ начальник следственного отдела рассказал о нападении томича на его же супругу в 2024 году. Днем мужчина пришел к ней на работу с ножом и муляжом огнестрельного оружия, попытался зарезать возлюбленную.

«У него не было препятствий для осуществления злого умысла, ведь он был физически сильнее. Пара уже на земле валялась и боролась, поэтому удивительно, что женщине все-таки удалось вырваться и убежать. Такие случаи поражают. Как некоторые не ценят жизнь! Молодые, близкие люди», — говорит Дмитрий Лябогор.

Сегодня в производстве у каждого следователя отдела по Кировскому району Томска в среднем находится от 6 до 10 уголовных дел. Все они — с установленными фигурантами. Преступлений, совершенных в условиях неочевидности, в 2026 году пока не было.

У каждого следователя в производстве может быть до 10 дел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Цифровизация и повышенные требования

Труд современных следователей заметно упрощают цифровые технологии. Компьютер ускорил составление документов, уже не приходится писать от руки или печатать на машинках. Но здесь двоякая ситуация: одновременно идет и обратный процесс — усложнение. Дмитрий Юрьевич поясняет:

«Сегодня объем уголовных дел значительно возрос, к нашей работе предъявляются высочайшие требования, которые предполагают глубокую и тщательную проработку всех деталей материалов. Это позволяет обеспечить исключительную полноту доказательственной базы и гарантировать законность всех процессуальных решений».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Профессия — призвание или навык?

Сегодня, 25 июля, Дмитрий Юрьевич и все представители СК России отмечают свой профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия. По доброй традиции в аппарате управления лучшим офицерам ведомства вручат почетные грамоты и ведомственные награды за высокие показатели в службе. Соберется коллектив Дмитрия Юрьевича и узким кругом, внутри отдела.

«Желаю коллегам успехов, достойных результатов. Ну и продолжим трудиться дальше, восстанавливать справедливость!», — сказал руководитель районного подразделения томского управления следкома.

Тем, кто еще только мечтает стать следователем, Дмитрий Юрьевич пожелал:

«Воспитывайте в себе трудолюбие, упорство, инициативность. Это работа, которая требует постоянного профессионального и личностного роста. Каждый день нужно совершенствовать свои знания и навыки, только так можно быть по-настоящему эффективным и результативным в службе. Профессия следователя — призвание или навык? Скажу так: этому ремеслу можно и нужно учиться, но истинное мастерство приходит только к тем, кто сочетает необходимые знания с искренним усердием и беззаветной преданностью делу».

Рабочие будни следственного отдела по Кировскому району Томска. Фото: СУ СКР по Томской области

Поздравив полковника с большим праздником, «КП-Томск» задала в конце беседы еще один вопрос о профессии: «Что все-таки самое сложное в работе следователя?». Дмитрий Лябогор ответил, не задумавшись:

«Общение с людьми. Потерпевшие, свидетели — все разные, к каждому необходимо найти определенный подход. Бывают чересчур эмоциональные заявители, ну настолько эмоциональные, что аж не описать словами. Умение быстрее находить общий язык с любой категорией граждан нарабатывается. Молодые специалисты этому учатся постепенно, а старшие коллеги, конечно, делятся с ними опытом».

Полковник юстиции добавил, что в слаженной командной работе и маститых, и начинающих следователей — главный залог достижения цели. Она — одновременно очень простая и очень сложная: чтобы ни одно преступление не осталось без приговора.

Восстанавливать справедливость позволяет слаженность командной работы опытных и начинающих следователей. Фото: СУ СКР по Томской области

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о поимке жителя Казани, изрезавшего троих томичей в 1998 году. Отпечатки пальцев выдали подозреваемого спустя 28 лет после убийства и покушения.

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