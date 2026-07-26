Томичи помогли художникам нарисовать мурал о регионе на стене ТГУ

Фото носит иллюстративный характер Фото: Николай Александров. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 25 июля, территория Центра креативных индустрий Томского госуниверситета (ТГУ) стала площадкой для масштабного уличного искусства. Как сообщила руководитель центра Алина Фатихова на сайте вуза 26 июля, здесь прошел восьмичасовой граффити-джем, итогом которого стал новый мурал об истории региона.

Мероприятие длилось с 12:00 до 20:00 по адресу улица Карташова, 29. Четыре художника — Scout, Queso, Dan и специальный гость Никита Paris — приступили к созданию рисунка на легальной граффити-стене. Однако стена не осталась закрытой от публики: гости мероприятия смогли присоединиться к мастерам и попробовать себя в роли райтеров, внеся свой вклад в общую композицию под присмотром профессионалов. Атмосферу творческого хаоса дополнял диджей-сет.

Организаторы подчеркивают, что это событие стало важным шагом в развитии городской среды. Команда центра планирует превратить территорию вокруг ТГУ в постоянную зону притяжения для молодежи и туристов, проводя фестивали и создавая новые арт-объекты.

Напомним, что культура легального стрит-арта активно развивается в городе. Летом 2025 года первая официальная стена для рисования была открыта на берегу Томи в районе «Томских мельниц», где уже успели поработать художники со всей России.

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