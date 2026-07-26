Памятник Пушкину установили в Буфф-саду Томска после решения проблем с грунтом

Фото носит иллюстративный характер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Буфф-саду Томска завершили установку памятника Александру Пушкину. Монумент, доставленный в город еще в октябре 2022 года, разместили у белой беседки на видовой точке, которая просматривается из разных уголков парка. Изначально открытие планировали на осень 2025 года, но сроки сдвинулись из-за сложностей с грунтом, которые успешно решила администрация города. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Скульптуру изготовил заслуженный работник культуры Александр Козинин из Воронежа, а работы оплатил местный меценат. Ранее установку откладывали из-за так называемого плавающего грунта в парке, что могло сделать монтаж технически сложным и дорогостоящим. В мэрии уточнили, что специалисты провели дополнительные изыскания и разработали специальный проект фундамента, приняв все необходимые технические решения для надежного крепления монумента.

Появление новой достопримечательности станет важным событием для местных жителей, студентов и гостей города. Обновленное пространство парка позволит гражданам не только наслаждаться культурным наследием, но и проводить досуг в комфортной и безопасной среде. Администрация продолжает работу по благоустройству общественных пространств, делая город более привлекательным для жизни и туризма.

Реализация подобных культурных инициатив подчеркивает стремление региональных властей сохранять историческую память и создавать точки притяжения для всех категорий населения. Своевременное решение инженерных задач гарантирует долговечность объектов и их гармоничное вписание в ландшафт сибирского парка.

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