Молочная дымка утопила Томск 23 июля: утром горожане обнаружили, что улицы занавешены плотным туманом. Мельчайшие капли воды скопились у поверхности Земли из-за ночного охлаждения и повышенной влажности воздуха, поэтому привычные силуэты построек потеряли четкость. Местами кроны деревьев буквально превратились в расплывчатые пятна. «КП-Томск» запечатлела хрупкую красоту города, который напомнил акварельный этюд. Делимся небольшой подборкой эксклюзивных фото.
Затянутые дымкой кварталы попали и в объективы других местных фотографов. Так, пресс-служба Томского политехнического университета опубликовала несколько снимков здания вуза, окутанного легкой пеленой.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что 23 июля в регионе прогнозируют осадки разной степени интенсивности.
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