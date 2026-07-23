На Сибирские Афины словно накинули ватное одеяло. В кадре: мкрн Южные вороты. Фото: Марина Лукина

Молочная дымка утопила Томск 23 июля: утром горожане обнаружили, что улицы занавешены плотным туманом. Мельчайшие капли воды скопились у поверхности Земли из-за ночного охлаждения и повышенной влажности воздуха, поэтому привычные силуэты построек потеряли четкость. Местами кроны деревьев буквально превратились в расплывчатые пятна. «КП-Томск» запечатлела хрупкую красоту города, который напомнил акварельный этюд. Делимся небольшой подборкой эксклюзивных фото.

На городские пейзажи будто наложили фильтр. Перекресток улиц Никитина и Крылова. Фото: Марина Лукина

Улица Яковлева. Фото: Марина Лукина

Площадь Южная словно зависла между небом и землей в мареве. Фото: Марина Лукина

Улица Яковлева. Фото: Марина Лукина

«Призрачные декорации». Фото: Марина Лукина

Затянутые дымкой кварталы попали и в объективы других местных фотографов. Так, пресс-служба Томского политехнического университета опубликовала несколько снимков здания вуза, окутанного легкой пеленой.

Благодаря туману томский политех выглядит таинственным. Фото: пресс-служба ТПУ

Солнце не пробилось через густую пелену. Фото: пресс-служба ТПУ

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что 23 июля в регионе прогнозируют осадки разной степени интенсивности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В регионе действуют 30 лесных пожаров

Снять или оставить? Томский врач раскритиковала отказ от нижнего белья в жару и перечислила правила гигиены

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru