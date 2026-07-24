Томский вуз создаст цифровые модели кампуса с участием 150 студентов

Внедрение передовых технологий в образовательный процесс позволяет готовить высококвалифицированных кадров для строительной отрасли Сибири Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Томский государственный архитектурно-строительный университет начнет создание цифровых моделей учебных зданий и территории студенческого кампуса. В проекте примут участие 150 студентов, чьи виртуальные копии объектов будут использоваться в проектировании, для проведения строительной экспертизы и при составлении смет. Об этом рассказали в пресс-службе вуза 24 июля.

С сентября в университете стартует программа проектного обучения. Участники объединятся в команды для разработки цифровых моделей местности и информационных моделей реальных объектов. В данный проект будут вовлечены обучающиеся семи различных направлений подготовки, в том числе архитектуры, строительства, геодезии, землеустройства, инженерии, сметного дела и информационных технологий. Работа специалистов направлена на создание точных виртуальных копий объектов кампуса. Созданные модели пригодны для проведения различных видов строительных экспертиз, подготовки смет и планирования работ.

Данная программа реализуется в рамках проекта «Приоритет-2030». Учебное заведение активно развивает направления, связанные с обработкой пространственных данных и технологиями информационного моделирования. В образовательном процессе участвуют эксперты из отрасли, которые станут наставниками для проектных групп.

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