В ноябре 2026 года томичи получат дополнительный выходной день

День народного единства посвящен освобождению Москвы народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского от польских захватчиков и окончанию Смутного времени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2026 года работающие жители Томской области получат дополнительный выходной в связи с государственным праздником — Днем народного единства. О нерабочем дне в честь праздника 2 июля напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. День народного единства отмечают 4 ноября, в 2026 году дата выпадает на среду. Праздничный день в этом году разделит рабочую неделю на 2 части. Работать предстоит в понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, а также в четверг и пятницу, 5 и 6 числа.

На февраль 2027 года выпадает первая длинная рабочая неделя. В преддверии трехдневных праздников в честь Дня защитника Отечества, работающим томичам предстоит шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля.

Производственный календарь на 2027 год пока предварительный. Согласно предложенному министерством труда расписанию праздники в следующем году будут отмечаться в следующие даты:

С 1 по 10 января — новогодние каникулы;

21-23 февраля — День защитника Отечества;

6-8 марта — Международный женский день;

1-3 мая — Праздник Весны и Труда;

8-10 мая — День Победы;

12-14 июня — День России;

4-7 ноября — День народного единства.

Согласно проекту Минтруда, в 2027 году россиян ожидает пять четырехдневных рабочих недель:

с 9 по 12 марта;

с 4 по 7 мая;

с 11 по 14 мая;

с 15 по 18 июня;

с 27 по 30 декабря.

Производственный календарь официально рассчитан для пятидневной рабочей недели.

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