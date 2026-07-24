Спрос на подержанные электромобили в Томской области вырос в три раза

Наибольший интерес у местных автовладельцев вызывают гибриды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области зафиксирован кратный рост продаж подержанных электромобилей. По итогам июня объем сделок с такими транспортными средствами увеличился в три с половиной раза по сравнению с предыдущим месяцем, при этом наибольшей популярностью пользуются модели стоимостью до одного миллиона рублей. Об этом сообщает популярный портал по продаже автомобилей.

Наибольший интерес у местных автовладельцев вызывают электрокары прошлых годов выпуска в доступном ценовом сегменте. Сделки по другим моделям иностранного производства пока носят единичный характер, однако и их реализация продемонстрировала уверенный рост. Несмотря на активную динамику, доля электротранспорта на региональном рынке подержанных автомобилей остается незначительной, составив около половины процента от общего объема продаж.

Эксперты связывают растущий интерес покупателей к экологичному транспорту с проблемами в топливной сфере. Тем не менее электромобили сохраняют статус нишевого товара. Большинство водителей принимают решение о покупке не один месяц, тщательно просчитывая доступность зарядной инфраструктуры и требования безопасности на парковках. По итогам первого полугодия текущего года продажи электромобилей в регионе превысили аналогичный показатель прошлого года в полтора раза.

Развитие рынка экологичного транспорта в сибирском регионе требует дальнейшего расширения сети зарядных станций и повышения информированности граждан о возможностях обслуживания таких автомобилей.

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