«Поручился за чужие долги и обанкротил ЖК»: прокуратура направила в суд дело томского застройщика

Объект так и не был сдан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Томска передала в суд резонансное уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого комплекса «Стрижи». На скамье подсудимых окажется 50-летний директор компании-застройщика, обвиняемый по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Подробности рассказали в прокуратуре региона 24 июля.

По версии следствия, в период с октября 2021 по март 2026 года руководитель строительной фирмы, возводившей многоквартирный дом на Московском тракте, 109б, стр. 4, действовал вопреки интересам предприятия. Возводя здание за счет кредитных средств, мужчина нарушил условия договоров с банком. Он предоставил в залог имущество своей компании, чтобы поручиться за третьих лиц в другом финансовом учреждении.

Когда эти лица не смогли выполнить свои обязательства, кредитор обратил взыскание на заложенное имущество застройщика. Это привело к банкротству ООО СЗ «ЖК-Московский» и невозможности для покупателей вовремя получить ключи от своих квартир.

Стоит отметить важный нюанс: денежные средства самих дольщиков не пострадали. Благодаря механизму эскроу-счетов деньги граждан оставались недоступными для застройщика до момента выполнения им обязательств и хранились в безопасности.

В ходе предварительного расследования фигурант не высказал своего отношения к предъявленному обвинению. В качестве меры пресечения суд избрал для него запрет определенных действий. Теперь Кировскому районному суду предстоит определить степень вины руководителя и назначить наказание, которое может обернуться реальным сроком лишения свободы.

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