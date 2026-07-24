Бастрыкин взял на контроль водоснабжение пенсионеров в томском селе Ягодном

По мнению людей вода из кранов идет техническая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с качеством питьевой воды в селе Ягодное Асиновского района вышла на федеральный уровень. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Томской области Андрею Андреевичу Маслову лично доложить о результатах проверки прав местных жителей на коммунальные услуги. Информация об этом появилась в соцсетях федерального ведомства 24 июля.

Поводом для вмешательства главы ведомства стала информация в СМИ о длительном нарушении прав граждан. В своих обращениях сельчане, среди которых много пенсионеров и ветеранов труда, сообщают: вода, подаваемая в их домовладения, имеет посторонние примеси и непригодна ни для питья, ни для бытовых нужд. При этом местные власти игнорируют проблему — организация подвоза чистой питьевой воды до сих пор не налажена. Несмотря на явные признаки коммунальной аварии, компетентные органы должных мер к разрешению ситуации ранее не принимали.

В Следственном управлении СК России по Томской области уже организована процессуальная проверка. Однако личное поручение Александра Бастрыкина подчеркивает особую важность вопроса. Исполнение поручения председателя СК поставлено на жесткий контроль в центральном аппарате ведомства.

Следователям предстоит выяснить, кто именно допустил ухудшение качества жизненно важного ресурса и почему чиновники бездействовали, подвергая риску здоровье пожилых людей. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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