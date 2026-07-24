Томичам при укусе змеи советуют пить много воды и снять украшения

Встреча с ядовитыми змеями хоть и редка, но требует знания правил поведения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томский Центр медицины катастроф 24 июля дал ряд рекомендаций жителям региона, которым не повезло встретиться с ядовитой змеей.

Прежде всего, нужно немедленно позвонить в скорую помощь. «Не теряйте времени, набирайте 103 или 112. Расскажите о ситуации и приложите максимум усилий, чтобы добраться до ближайшей больницы», — говорится в сообщении центра.

Если змея ужалила за руку или ногу, нужно обеспечить неподвижность пострадавшей конечности. В этом случае укушенная рука или нога должна находиться ниже уровня сердца. Пострадавшему нельзя двигаться, но можно и нужно пить много воды. Это поможет замедлить всасывание яда.

Конечность может отекать, поэтому любые украшения — кольца, браслеты, часы — с руки, если змея ужалила в эту конечность, нужно снять.

При укусах ядовитых змей нельзя разрезать место укуса. Разрез только увеличит риск инфицирования и повреждения тканей.

Не стоит пытаться отсасывать яд. Это неэффективно и опасно.

Нельзя накладывать жгут. Это может привести к отмиранию тканей.

Нельзя прижигать рану. Это неэффективно.

Еще один совет — постараться запомнить как выглядит змея, какая у нее окраска и форма головы. Это поможет врачам быстрее определить вид пресмыкающегося и назначить правильное лечение.

Вакцины от яда не существует, лечение проводится симптоматически и включает введение антидота в условиях стационара. Важно сохранять спокойствие. Паника ускоряет сердцебиение, что способствует быстрому распространению яда по организму.

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