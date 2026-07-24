Житель Томской области лишился мотоцикла за пьяную езду

Арестованный мотоцикл помещен на специализированную стоянку до вынесения судебного решения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Зырянском районе Томской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двадцатишестилетнего местного жителя. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом 24 июля рассказали в прокуратуре Томской области.

По версии дознания, в июне текущего года сельчанин, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На принадлежащем ему мотоцикле он направился в магазин, однако по пути был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые оперативно зафиксировали нарушение.

Вину в содеянном обвиняемый признал. Принадлежащий ему мотоцикл арестован и помещен на специализированную стоянку. Дальнейшая судьба транспортного средства будет решаться по итогам судебного разбирательства. Уголовное дело уже направлено в Зырянский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Правоохранительные органы напоминают гражданам о строгой ответственности за нарушение правил дорожного движения. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой не только административные штрафы, но и уголовное наказание с возможной конфискацией имущества, что служит предупреждением для всех участников дорожного движения в регионе.

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