В восьми многоквартирных домах Томска завершили капремонт крыш и кровель

Ремонт проходит в рамках участия в программе капремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске завершился капитальный ремонт кровель в восьми многоквартирных домах. Специалисты полностью обновили конструкции, что позволило защитить жилье более тысячи местных жителей от возможных протечек. Об этом сообщили в пресс-службе профильного регионального ведомства.

Работы проведены на улицах Героев Чубаровцев, Пролетарской, Пушкина, Репина, Лазарева, а также в переулке Пристанском и на Иркутском тракте. Все проекты выполнены в строгом соответствии с техническими требованиями, предусматривающими полный демонтаж старых элементов и монтаж новых деревянных скатных крыш с холодными чердаками. В качестве основного кровельного материала использован профилированный лист, обеспечивающий долговечность покрытия и надежную защиту от осадков.

Своевременная модернизация жилищного фонда остается приоритетной задачей для обеспечения комфортных условий жизни в сибирском регионе. Качественное выполнение таких работ напрямую влияет на долговечность зданий и безопасность проживающих в них граждан, предотвращая аварийные ситуации в период обильных дождей и снегопадов.

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