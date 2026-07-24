Прокуратура Томска взыскала компенсацию инвалиду за покупку льготных лекарств

Медикаменты должны были выдавать томичке бесплатно по рецепту Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Надзорное ведомство защитило права жительницы Томска, страдающей заболеванием нервной системы, и добилось полного возмещения ее расходов на медикаменты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района города Томска 24 июля.

В ходе проверки по обращению местной жительницы о нарушении прав на льготное лекарственное обеспечение выяснилось, что женщина является инвалидом третьей группы. Она нуждается в непрерывном приеме медикаментов, которыми должна обеспечиваться бесплатно. Не дождавшись предоставления необходимых препаратов, гражданка была вынуждена приобрести их за счет собственных средств.

По иску прокурора суд удовлетворил требования о возмещении материального ущерба. Томичке в полном объеме вернули денежные средства, потраченные на покупку жизненно важных лекарств.

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