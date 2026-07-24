В последние выходные июля в Томской области ожидается жара до +29°С

Очередные капризы погоды — жара и осадки — ждут томичей в выходные. Фото: Марина Лукина

Метеорологи томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на выходные дни, 25 и 26 июля. В регионе будет жарко.

В субботу, 25 июля, в области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град, ночью и утром в отдельных районах туманы. В областном центре в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Ветер северо-западный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем ожидается +22…+27 градусов.

В воскресенье, 26 июля, синоптики также прогнозируют осадки разной степени интенсивности. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах —сильные дожди, ливни.

Ветер северо-западный, при грозах порывы будут достигать до 15-17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура воздуха в регионе составит +12…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+29°С.

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