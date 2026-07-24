В Томской области расширяют применение золошлаков при ремонте дорог

Применение золошлаков удешевит дорожные работы Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области обсуждается возможность переработки резиновой крошки, асфальтобетона, металлургических и золошлаковых материалов для повторного использования в дорожной отрасли. По информации областных властей, применение золошлаков позволит экономить ресурсы, сократит объемы захоронения отходов и удешевит дорожные работы.

В 2023 году в Томской области была утверждена региональная программа по утилизации золошлаковых отходов, относящихся к V классу опасности. К 2025 году объем утилизированных золошлаков достиг 15,1 тысячи тонн. В настоящее время эти отходы применяются в качестве полноценного сырья: из них изготавливают укрепленный грунт для дорог, сухую золу-унос, инертную добавку для строительных растворов и керамики, шлаковый песок и универсальный техногенный грунт.

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