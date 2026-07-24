Журавли попали в фотоловушку на территории Томской области

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 24 июля поделился фото, сделанными на территории Кеть-Касского заказника. В фотоловушки попали журавли.
«Мы привыкли видеть на кадрах наших фотоловушек мохнатых медведей или грациозных лосей. Но иногда лес дарит нам поистине волшебные кадры. Наши камеры запечатлели настоящих аристократов тайги — журавлей», — говорится в сообщении департамента.
Птицы без особых опасений подошли к камере, изучили ее и даже позировали. Кеть-Касский заказник расположен на восточной окраине Верхнекетского района.
Орнитологи говорят, что серый журавль — птица очень осторожная, замечает опасность издалека и практически не подпускает к себе человека.
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