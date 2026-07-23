В Томской области курение стало причиной 164 пожаров

Огонь из-за непотушенной сигареты распространяется мгновенно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МЧС России по Томской области 23 июля обнародовало статистику пожаров, возникших из-за курения. Вредная привычка в 2026 году спровоцировала на территории региона 164 возгорания, в которых 6 человек погибли, 5 получили травмы.

В ведомстве обратили внимание, что огонь из-за непотушенной сигареты распространяется мгновенно. В МЧС рекомендуют не курить на балконе; не выбрасывать окурки за окно; закрывать окна и форточки, чтобы защитить квартиру от случайного попадания окурка или искры.

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