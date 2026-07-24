Кратковременный дождь и жара до +26°С ожидаются в Томске 24 июля

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области в пятницу, 24 июля. Синоптики томского ЦГМС прогнозируют в области местами кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град. Утром в отдельных районах — туманы.
Ветер северный, местами при грозах порывы могут достигать до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22…+27°С.
В Томске днем возможен кратковременный дождь, местами гроза, утром — туман. Ветер северный 2-7 метров в секунду, днем местами при грозе возможны порывы до 16 метров в секунду.
В дневные часы столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.
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