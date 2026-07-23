Аграрии Томской области заготовили почти половину кормов для зимовки скота

Несмотря на погодные условия, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства уже добились значительных показателей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В хозяйствах Томской области в разгаре летняя кампания по заготовке кормов. На сегодняшний день региональный план выполнен на 42%. Работы идут строго по графику, сообщили в департаменте социально-экономического развития села.

Несмотря на погодные условия, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства уже добились значительных показателей. С начала сезона скошено 16,4 тысячи гектаров многолетних трав для заготовки сена, что позволило запасти 23 тысячи тонн этого вида корма. Заготовка сочных кормов также идет активно: заложено 95,4 тысячи тонн сенажа (скошено 11,4 тысячи га) и 13,8 тысячи тонн зерносенажа (1,7 тысячи га).

В региональном правительстве держат на особом контроле вопросы обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами (ГСМ). Поставка топлива для техники решается в рабочем порядке совместно с топливными компаниями, чтобы не допустить простоев в горячую пору.

Среди муниципальных образований лидирует Зырянский район, где выполнено 68,2% от планового объема. Высокие темпы набрали хозяйства Кожевниковского района (51,4%). Также успешно справляются с задачей аграрии Томского (42,9%), Чаинского (42,7%) и Первомайского (42,5%) районов.

Параллельно с кормозаготовкой полеводы ведут непрерывную работу по защите будущего урожая. Почти 153 тысячи гектаров посевов уже обработаны от сорной растительности. Около 125 тысяч гектаров защищены от вредителей, а на 80 тысячах проведена профилактика грибковых заболеваний.

Важнейшим этапом стала обработка паров — земли, оставленной для отдыха под будущие посевы. Аграрии выполнили этот задел на площади 19 тысяч гектаров. Это является вкладом в сохранение плодородия почв и продовольственную безопасность региона на годы вперед.

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