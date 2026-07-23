В Томской области 197 семей получили гранты на развитие личного хозяйства

Помощь могут получить сельчане, задумавшиеся над расширением поголовья животных и птиц Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Развитие собственного подворья стало доступнее для жителей региона. В Томской области уже 197 семей воспользовались государственной поддержкой и заключили социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Об этом 23 июля рассказали в профильном департаменте региона.

В рамках этой меры поддержки граждане могут получить единовременную выплату до 200 тысяч рублей. Направить средства разрешается на приобретение сельскохозяйственной техники, домашних животных и птиц, семян, удобрений, а также на строительство или ремонт необходимых хозяйственных построек.

Право на заключение социального контракта имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный по месту жительства. Из обязательных условий — наличие в собственности или аренде земельного участка и регистрация заявителя в качестве самозанятого.

Данная мера поддержки реализуется в регионе благодаря национальному проекту «Семья», который проводится по решению Президента России Владимира Путина. Программа направлена на повышение доходов граждан и обеспечение продовольственной безопасности за счет вовлечения людей в сельскохозяйственную деятельность.

Подробную информацию о порядке оформления документов можно получить в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

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