Томская промышленность показала рост благодаря спросу на транспорт и электронику

Высокотехнологичные производства и предприятия транспортной отрасли стали главными драйверами роста промышленного сектора Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Промышленное производство в Томской области в первом полугодии 2026 года выросло на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста стали обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых, в то время как ряд отраслей, включая энергетику и строительство, столкнулся со снижением показателей. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Томскстата.

В январе-июне текущего года предприятия региона на 5,5 процента нарастили добычу полезных ископаемых, а объем обрабатывающего производства увеличился на 3,7 процента. Наиболее впечатляющие результаты показали производители транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение, чей выпуск вырос в 1,6 раза. Также значительно увеличилось производство текстильных изделий на 37,6 процента, готовых металлических изделий на 17,9 процента и компьютерной, электронной и оптической продукции на 13,7 процента.

Положительную динамику продемонстрировали и другие отрасли. Объемы металлургического производства возросли на 11,4 процента, кожи и изделий из нее на 10,8 процента, а кокса и нефтепродуктов на 9,1 процента. Пищевая промышленность региона подросла на 5,4 процента, при этом активнее всего развивался выпуск сыров, творога, мясных полуфабрикатов и молочной продукции. Кроме того, на 2,7 процента выросло производство бумаги и бумажных изделий, а выработка и распределение пара и горячей воды увеличились на 9,4 процента.

В то же время ряд секторов экономики зафиксировал спад. На 12,8 процента сократился выпуск продукции в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. В энергетическом секторе общее производство снизилось на 3,7 процента, при этом выработка электроэнергии упала на 12,5 процента. Существенное падение зафиксировано в производстве мебели на 32,9 процента и строительных материалов на 30,5 процента. Также снизились объемы выпуска машин и оборудования, не включенных в другие группировки, и полиграфическая деятельность.

Диверсификация промышленного комплекса и переориентация на выпуск высокотехнологичной продукции позволяют Томской области сохранять устойчивые темпы экономического развития. Поддержка импортозамещающих производств и предприятий транспортной отрасли остается ключевым фактором стабильности регионального рынка труда и наполнения бюджета.

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