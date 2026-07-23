СК возбудил дело против коммунальщиков по заявлению жильцов дома в Томске

Жильцы жалуются на сырость в подвале и насекомых. Фото носит иллюстративный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел по Октябрьскому району города Томска инициировал уголовное разбирательство в отношении управляющей компании многоквартирного дома по переулку Сергея Лазо. Поводом послужила публикация в социальных медиа о критическом состоянии здания, где зафиксирована постоянная утечка воды в подвале. Об этом рассказали 23 июля в СУ СК России по Томской области.

Согласно сообщению жителей, из-за систематических протечек подвальные помещения строения стали рассадником сырости и насекомых. Подъезды здания длительное время не видели ремонта. Проживание в таких антисанитарных условиях создает прямую угрозу для жизни и здоровья граждан, в том числе малолетних детей. При этом обращения к ответственным лицам организации действенных результатов не принесли — нарушения не устранялись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Данная статья предполагает ответственность за предоставление жилищно-коммунальных услуг, создающих опасность для потребителей.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия. Будет дана правовая оценка работе сотрудников управляющей компании и установлены все обстоятельства произошедшего. Если вина будет доказана, руководству организации грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы или крупного штрафа.

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