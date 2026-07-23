Встреча с друзьями стоила томичу иномарки и водительских прав

Мужчина уже попадался за рулем пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Повторное вождение в нетрезвом виде обернулось для жителя областного центра потерей личного транспорта. Октябрьский районный суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины за повторную пьяную езду. Подробности рассказали 23 июля в прокуратуре региона.

Судом установлено, что в ноябре 2025 года томич встретился с приятелями, после чего решил самостоятельно сесть за руль своего автомобиля «Мазда Атенза», находясь в состоянии алкогольного опьянения. По пути петляющая из стороны в сторону иномарка привлекла внимание патрульных Госавтоинспекции. Сотрудники полиции остановили машину и зафиксировали нетрезвое состояние водителя.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения, однако выводов для себя так и не сделал. Вину в содеянном подсудимый признал полностью.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил суровое наказание. Злоумышленник приговорен к 160 часам обязательных работ. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

В качестве дополнительной меры воздействия принадлежащий осужденному автомобиль «Мазда Атенза» был конфискован в доход государства. Это решение должно послужить наглядным примером для других водителей о неотвратимости наказания за повторную пьянку за рулем.

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