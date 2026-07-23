Россельхознадзор обследовал 600 тысяч гектаров томских лесов на вредителей

Образцы будут отправлены на экспертизу. Фото: Россельхознадзор

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело промежуточные итоги масштабного мониторинга лесного фонда региона. С 7 мая по 21 июля 2026 года специалисты ведомства обследовали более 600 тысяч гектаров леса в 11 районах Томской области. Информация об этом появилась 23 июля на сайте ведомства.

Целью ежегодной экспедиции стало получение объективных данных о фитосанитарном состоянии тайги. Инспекторы разместили феромонные ловушки и отобрали образцы древесины, а также насекомых (имаго и личинки) в ключевых лесничествах Верхнекетского района (Ягодинское, Белоярское и Клюквинское урочища), Томского района (Межениновское, Прикульское, Корниловское и Егоровское участковые лесничества, а также припоселковый кедровник деревни Петрово) и Кожевниковского района (Симанское участковое лесничество и припоселковый кедровник села Базой). Остальные точки контроля охватили Асиновский, Бакчарский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Парабельский, Первомайский и Шегарский районы.

Специалисты искали целый комплекс опасных организмов, имеющих статус карантинных объектов на территории России и Евразийского экономического союза. В фокусе внимания оказались полиграф уссурийский, азиатский подвид непарного шелкопряда, усачи рода Monochamus и сибирский шелкопряд.

В настоящее время собранный биоматериал направлен на экспертизу в аккредитованные лаборатории Россельхознадзора. В случае подтверждения наличия очагов заражения будут незамедлительно организованы мероприятия по локализации и уничтожению вредителей.

Всего до конца 2026 года в рамках государственного задания планируется проверить свыше 1,2 миллиона гектаров земель, из которых 88% составляют территории лесного фонда. Подробная карта мест размещения ловушек доступна на официальном сайте Управления в разделе «Мониторинг».

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