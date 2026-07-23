На ярком коллаже — местные дачи. Фото предоставили читатели «МК в Томске»

Сегодня, 23 июля, в России отмечают День дачника. Тематическую праздничную фотоподборку опубликовал «МК в Томске».

В объектив попали ухоженные грядки, пышные цветы, щедрые урожаи овощей, клубники, жимолости. Читатели запечатлели не только плоды, но и своих питомцев, вечера с друзьями. Снимки буквально дышат теплом загородной жизни.

У огородников сейчас немало хлопот. Фото предоставили читатели «МК в Томске»

Фото предоставили читатели «МК в Томске»

Пошел урожай. Фото предоставили читатели «МК в Томске»

Эти снимки передают атмосферу дачного лета. Фото предоставили читатели «МК в Томске»

Смотрите полный фоторепортаж по ссылке.

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