Сегодня, 23 июля, в России отмечают День дачника. Тематическую праздничную фотоподборку опубликовал «МК в Томске».
В объектив попали ухоженные грядки, пышные цветы, щедрые урожаи овощей, клубники, жимолости. Читатели запечатлели не только плоды, но и своих питомцев, вечера с друзьями. Снимки буквально дышат теплом загородной жизни.
Смотрите полный фоторепортаж по ссылке.
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