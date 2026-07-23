Россельхознадзор поймал томского агрария на подмене пестицидов для пшеницы

Подобные манипуляции могут привести к гибели урожая или накоплению опасных веществ в зерне Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Цифровой контроль за химикатами приносит первые плоды. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с начала 2026 года провели 41 надзорное мероприятие по проверке обращения с пестицидами в Томской области. Благодаря анализу данных из федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Сатурн», было выявлено 13 случаев нарушения регламентов применения агрохимикатов при выращивании зерновых и масличных культур. Об этом рассказали 23 июля в Россельхознадзоре.

Один из самых показательных эпизодов зафиксирован в хозяйстве Первомайского района. В ходе проверки выяснилось, что производитель предоставил недостоверную информацию в актах применения препаратов. При обработке посевов пшеницы, овса, рапса и ячменя использовались средства, которые официально предназначены для совершенно других сельскохозяйственных культур. Подобные манипуляции могут привести к гибели урожая или накоплению опасных веществ в зерне.

По итогам проверок всем нарушителям объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает фермерам, что используемые препараты должны строго соответствовать Государственному реестру разрешенных пестицидов, а сведения об обработках необходимо своевременно и достоверно вносить в систему ФГИС «Сатурн». Цифровизация контроля позволяет ведомству отслеживать путь каждой партии химикатов от завода до конкретного поля без прямого взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

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