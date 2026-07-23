Томская область попала в число лидеров по числу детдомов, требующих капремонта

В Томской области больше таких учреждений Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно государственному докладу Роспотребнадзора за 2025 год, Томская область оказалась в тройке субъектов России с наибольшим числом организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые требуют капитального ремонта. Об этом 23 июля сообщили в ведомстве.

В регионе насчитывается семь таких учреждений. Лидером по этому показателю стала Волгоградская область с 14 объектами, а замыкает тройку Красноярский край с четырьмя. При этом в докладе отмечается, что во всех перечисленных организациях созданы необходимые условия для получения детьми образовательных, медицинских и социальных услуг.

Ранее сообщалось, что в 2025 году горячее питание получали более 95% школьников Томской области. Однако в детских учреждениях региона были выявлены проблемы с качеством еды и питьевой воды.

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