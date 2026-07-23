Томичи массово выбрали эскроу при строительстве частных домов

Строительство индивидуальных жилых домов в Томской области становится более прозрачным и безопасным для граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 200 жителей Томской области воспользовались новым механизмом эскроу-счетов для безопасного возведения индивидуальных жилых домов. Данная мера обеспечивает защиту финансовых средств граждан до полного выполнения подрядчиком всех обязательств. На территории региона по новому механизму уже введены в эксплуатацию 57 индивидуальных жилых домов, в настоящее время осуществляется строительство еще 142 объектов. Об этом рассказали 23 июля в правительстве региона.

Эскроу в индивидуальном жилищном строительстве представляет собой специальный банковский счет, главная задача которого заключается в блокировке средств заказчика в банке до сдачи объекта. Это существенно снижает риски в сделках и повышает общую безопасность граждан.

Федеральный закон, предусматривающий применение счетов эскроу в сфере частного домостроения, вступил в силу 1 марта 2025 года. Согласно нормативному акту, подрядчик обязан быть зарегистрирован в Единой информационной системе жилищного строительства и вносить сведения о сделке на профильный портал. Такой подход позволяет заказчику проверить репутацию компании и историю исполнения договоров. Также для подрядчиков, работающих по данной схеме, предусмотрена льгота в виде освобождения их услуг от налога на добавленную стоимость при соблюдении ряда условий.

Информирование граждан и подрядных организаций о возможностях домостроения с применением механизма эскроу-счета проводится в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Специалисты рекомендуют жителям региона внимательно изучать договоры строительного подряда и проверять наличие застройщика в официальном реестре, чтобы избежать финансовых потерь и гарантировать качественное выполнение работ.

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