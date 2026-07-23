Томская область получит почти 900 миллионов рублей на зарплаты бюджетникам

Томской области будет выделено 896,5 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Российской Федерации направит в Томскую область финансовую помощь для обеспечения роста зарплат работников социальной сферы. Согласно подписанному распоряжению, наш регион получит 896,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась 23 июля на официальной страничке правительства Томской области.

Эти средства выделены в рамках частичной компенсации дополнительных расходов регионов с высокой долей социально значимых трат. Всего кабинет министров распределил между 33 субъектами РФ сумму в 14 миллиардов рублей.

В список получателей вошли республики Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тыва и Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области.

По объему федеральной поддержки Томская область заняла почетное второе место. Большую сумму — 1,26 миллиарда рублей — получит только Астраханская область.

Как уточнили в пресс-службе правительства, федеральное финансирование позволит своевременно выплатить заработную плату бюджетникам в январе-феврале 2026 года. Выплаты будут производиться уже с учетом нового, повышенного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Напомним, ранее власти региона уже предпринимали шаги по поддержке сотрудников бюджетных организаций. Данная федеральная дотация станет существенным подспорьем для областного бюджета в реализации социальных обязательств перед врачами, учителями и работниками культуры.

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