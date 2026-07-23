Томская пенсионерка потеряла более миллиона рублей из-за виртуального романа

Интернет-роман закончился горьким разочарованием Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полиция Томской области 23 июля сообщила о новом случае обмана в регионе. Сумма ущерба превысила миллион рублей. Жертвой стала 60-летняя жительница Парабели.

Женщина 1966 года рождения в соцсетях познакомилась с мужчиной, который назвал себя британским военнослужащим. Начался виртуальный роман. «Англичанин» сумел убедить пенсионерку из Сибири в серьезности своих намерений. Он пообещал приехать в Парабель, но сначала ему нужно уволиться со службы. Для этого нужны деньги, которые псевдовоенный занимал у своей возлюбленной из Томской области.

Женщина верила и отправляла нужные суммы. На каком-то этапе аферист убедил даму предоставить ему доступ к электронному кошельку, чтобы он мог самостоятельно переводить себе деньги. Пенсионерка сама поняла, что общается с мошенниками и обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба составила 1 350 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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