Студенты ТУСУРа выступят на соревнованиях дронов в Нижнем Новгороде

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2026» пройдет с 24 июля по 2 августа в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты ТУСУРа станут участниками проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2026», где продемонстрируют навыки управления беспилотными летательными аппаратами. Областные власти 23 июля сообщили, что участникам интенсива предстоит разрабатывать и демонстрировать комплексные решения для полностью автономной работы дронов — как в одиночку, так и в составе групп.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2026» пройдет с 24 июля по 2 августа в Нижнем Новгороде. Ключевым событием мероприятия станут инженерные соревнования.

Состязания пройдут по 6 направлениям.

В 2025 году на интенсиве в Сколково команда ТУСУРа «Соколики» заняла 1 место в дисциплине «Dronecraft. Режим выживания» и 2 место в треке «Ход дрона: шахматные сражения гетерогенных роев дронов».

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