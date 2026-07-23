Томские синоптики прогнозируют туманы и дожди в регионе 24 июля

Наиболее интенсивные осадки в пятницу ожидаются в районах области. Фото: Марина Лукина

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на пятницу, 24 июля. В области местами возможны кратковременные дожди и грозы. При грозах — сильные дожди, ливни, град; ночью и утром в отдельных районах — туманы.

Ветер северный, при грозах порывы будут достигать до 16 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +12…+17°С, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

В Томске предстоящей ночью местами возможен небольшой дождь. Днем прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман.

Ветер северный с порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха в областном центре в ночь на 24 июля составит +14…+16°С, днем столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.

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