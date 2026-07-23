В Томской области на Оби браконьеры выловили 82 экземпляра стерляди

Браконьеры добывали стерлядь при помощи рыболовных сетей. Фото: томский линейный отдел МВД России

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей по факту незаконного промысла стерляди. В томском линейном отделе МВД России 23 июля сообщили, что в акватории Оби задержали 42-летнего мужчину и 50-летнюю женщину во время незаконной добычи рыбы.

Томичи в период нереста при помощи запрещенных орудий лова – рыболовных сетей — выловили 82 экземпляра стерляди. Эта рыба относится к охраняемому виду семейства осетровых.

Ущерб природной среде оценен в сумму, превышающую 740 тысяч рублей.

В отношении задержанных мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

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