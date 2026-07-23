В мессенджере «MАКС» запустили единый реестр госуслуг Томской области

Теперь пользователям не нужно искать нужные сайты или переключаться между разными платформами Фото: Ольга ЮШКОВА.

Единый реестр цифровых государственных и региональных сервисов на базе мессенджера «МАКС» стал доступен для жителей Томской области.

В правительстве региона 23 июля сообщили, что новое мини-приложение аккумулировало в одном месте официальные каналы, чат-боты и полезные сервисы региона.

Теперь пользователям не нужно искать нужные сайты или переключаться между разными платформами. Через реестр можно записаться на прием к врачу, получить сведения о медицинских учреждениях, связаться с чат-ботом МФЦ, узнать о культурных событиях и воспользоваться другими востребованными услугами.

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