Люди, не умеющие носить бюстгалтеры и трусики в зной, серьезно рискуют. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Когда столбики термометров назойливо кружат вокруг отметки «+30°С», многих тянет скинуть с себя все лишнее. Пикантной подробностью поделился с «КП-Томск» местный житель Виталий. Он и его друзья аномальным летом-2026 нашли способ облегчить себе жизнь: перестали надевать нижнее белье. «Раньше знал девушку, которая в душную погоду гуляла без трусиков, я не понимал этого. А сейчас сам попробовал, понравилось, знакомые за мной теперь повторяют, чтобы меньше ощущать зной». Обычно о таком способе борьбы с жарой молчат, но мы делаем разбор проблемы от А до Я. В эксклюзивном интервью изданию томский врач развенчала «дышащие» мифы и подробно рассказала о безопасном ношении нижнего белья.

Синтетика — враг номер один для кожи

«Есть целый ряд рекомендаций, которые стоит соблюдать, чтобы более комфортно переносить жару. А она, прежде всего, опасна повышенным потоотделением, риском обезвоживания. Требуется вовремя восполнять водный баланс в организме. Отдельная тема — скопление пота в нательном белье, поэтому оно обязательно должно быть из правильного материала», — говорит главный внештатный терапевт департамента здравоохранения Томской области Кристина Юрастова.

По словам врача, хорошая ткань — та, которая отлично впитывает воду и пропускает воздух. Как раз такие характеристики способствует уменьшению потоотделения.

Выбираем хлопок, лен, шелк

Натуральные ткани — лучший выбор в знойную погоду.

«Шелк — вообще идеальный вариант, но это дорого, так что вполне подойдут хлопок, лен. Возможно даже что-то с добавлением шерсти. Ну и, конечно, нужно избегать той одежды, которая резко пахнет. Такие вещи нередко на ощупь очень приятные, но их категорически не рекомендуется использовать в качестве нательного белья», — поясняет медик.

Не следует носить одежду, состоящую на 100% из синтетики. В списке антирекомендаций нейлон, акрил, полиэстер, эти ткани являются самыми недышащими. Последний, например, в чистом виде вообще практически не впитывает влагу и не подходит для людей с чувствительной кожей. Дополнительно возникают риски образования мозолей, натираний.

Важно не промахнуться с выбором ткани. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Еще одно важное правило: одежда следующего слоя тоже должна быть правильно подобрана, иначе комфортных ощущений в жару не добиться.

«Здесь также речь идет о натуральных тканях. Если это синтетика, то она должна быть в минимальном количестве», — добавила Кристина Александровна.

Фасоны в жару

Верх: без косточек и утяжки. Низ: стринги можно!

Поскольку нательное белье является самой контактируемой с кожным покровом человека одеждой, нужно тщательно подбирать фасоны. В жару подойдет бюстгальтер без «косточек» и большого слоя поролона. Лучше, чтобы этот предмет гардероба напоминал топ. Он не должен нигде давить.

«Существует так называемое бесшовное белье, достаточно комфортное и по составу ткани, и по ношению. Что касается трусиков, здесь особых ограничений нет. Даже стринги можно носить в жару, но только те, что не обладают утягивающим эффектом, ощущаются «невесомыми», лишь слегка прилегают к телу. Правильность выбора можно проверить так: мы раздеваемся и смотрим, видны ли какие-либо следы на коже — например, полоски от утяжки. Если да, такое тесное белье лучше не носить. В целом, важно научиться правильно подбирать вещи по размеру: можно любые фасоны, но не давящие и из хороших тканей», — делится врач.

Как часто менять белье в жару?

Терапевт напомнила, что грамотно подобрать белье — это еще полдела. Самое главное — своевременно менять вещи на чистые. В обычную, комфортную погоду, когда нет лишнего потоотделения, важно переодеваться не реже одного раза в день. В жару — дважды в сутки.

«Если мы говорим про трусики, то и для женщин, и для мужчин здесь одинаковые рекомендации. Есть такое заблуждение: якобы сильному полу можно менять белье реже. Неправда! Минимум раз в день в обычных условиях и дважды в зной, при повышенной влажности воздуха», — делится эксперт.

Веселое фото по теме Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не снимайте белье: оно защищает от бактерий и пыли

Кристина Юрастова советует не отказываться от нательного белья даже в самую жаркую погоду.

«Вопреки распространенному мнению, кожа, в целом, у нас не дышит. Попытка дать ей больше воздуха в этом плане является ошибочным порывом. Нужно помнить о защите организма от пыли, бактерий и всего того, что призвано задерживать нижнее белье. Те же трусики не дают попасть ничему лишнему на тело, на слизистые. Так что от этого барьера мы ни в коем случае не должны отказываться», — сказала врач в беседе с корреспондентом «КП-Томск».

Терапевт опровергла и такое распространенное мнение: «Если не менять белье в жару, можно компенсировать это частым мытьем и избежать инфекции». На самом деле даже двукратное принятие душа в палящий зной не снижает рисков, связанных с нечистой одеждой. Потому что именно именно она выполняет барьерную функцию, защищая кожу от внешних загрязнений и бактерий.

Дети: голышом опасно и на песке, и в воде

«Я очень удивляюсь, когда родители позволяют маленьким детям купаться голенькими в водоемах. В чем проблема надеть на ребятишек одежду для плавания, которая подходит им по возрасту? Особенно вызывают опасения игры нагими на песочке, он такой сыпучий, попадает везде, где можно и нельзя. Инфекция из него, как и из воды — все это риски. Ведь мамы и папы не могут быть уверенными в том, что отдыхают в абсолютно чистом месте», — предостерегает специалист.

Дети не должны играть без нижнего белья даже в сильную жару Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Те же советы врач дает для дачников. На участках деткам также следует надевать нижнее белье, чтобы по максимуму избежать рисков.

«А загар можно получить и в том случае, когда ребенок бегает в одних палочках. Остальной, открытой площади кожи будет более чем достаточно, чтобы усвоилась нужная доза витамина Д», — пояснила Кристина Юрастова.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, как выбрать безопасные солнцезащитные очки.

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