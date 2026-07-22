Томская полиция ищет очевидцев ДТП с участием электровелосипеда и мотоцикла

С разницей в несколько часов в Томске произошли аварии с участием двухколесных транспортных средств. Фото: УМВД России по Томской области

Полиция Томской области просит откликнуться очевидцев двух ДТП и помочь составить достоверную картину аварий. Оба дорожных происшествия случились на территории областного центра в понедельник, 20 июля.

В первом случае, около 17.20, на улице Амурской, 4 столкнулись автомобиль «УАЗ Патриот» и электровелосипед. Предварительно установлено, что 18-летний юноша на электровелосипеде не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу». «УАЗ Патриот» под управлением 45-летнего мужчины двигался по главной дороге. В результате происшествия пользователь СИМ с травмами доставлен в больницу.

И также 20 июля, около 23.20, на улице Красноармейской, 44 столкнулись иномарка и мотоцикл. По предварительной информации, 23-летний мужчина, управляя «Пежо 408», поворачивая на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Минск» под управлением 19-летнего водителя.

Водитель двухколесного транспортного средства травмирован.

Требуется помощь очевидцев данных дорожно-транспортных происшествий. Просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

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