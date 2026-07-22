Охотникам Томской области начали выдавать разрешения на добычу бурого медведя

В последнее время дикие звери нередко выходят к жилым домам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 22 июля 2026 года в Томской области стартовала выдача разрешений на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях. Сезон охоты официально откроется первого августа и завершится 31 декабря текущего года. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства.

Получить необходимый документ охотники могут в главном офисе регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства, расположенном в Томске на проспекте Кирова, 14, а также у территориального специалиста по месту жительства. При оформлении документа необходимо указать предполагаемые сроки охоты, которые могут включать не более двух непрерывных периодов общей продолжительностью до 30 календарных дней.

Специалисты ведомства подчеркивают, что при добыче бурого медведя необходимо в обязательном порядке проверять мясо на предмет заражения трихинеллезом. Кроме того, при нахождении в охотничьих угодьях следует строго соблюдать требования пожарной безопасности для предотвращения возникновения лесных пожаров.

Регулирование численности хищников является важной частью поддержания экологического баланса сибирского региона, а соблюдение установленных правил гарантирует безопасность как самих охотников, так и лесных массивов области.

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