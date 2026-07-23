Задерживается прибытие в Томск рейсов из 5 городов

Самолеты сядут в Томске с небольшим опозданием Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туман вмешался в планы пассажиров томского аэропорта имени Камова. Утром в четверг, 23 июля, задерживается прибытие в Богашево рейсов из 5 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижневартовска, Екатеринбурга.

В справочной аэропорта «КП-Томск» подтвердили, что причиной задержки стали именно метеоусловия. По информации онлайн-табло аэропорта, самолеты сядут в Томске с небольшим опозданием. Самая продолжительная задержка пока зафиксирована у московского рейса, который должен был сесть в Томске в 7.20 утра, сейчас расчетное время прибытия назначено на 11.45.

Синоптики томского ЦГМС предупреждали, что утром 23 июля в Томской области местами возможны туманы.

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