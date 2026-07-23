Осадки разной степени интенсивности ожидаются в Томской области 23 июля

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области в четверг, 23 июля. Синоптики томского ЦГМС прогнозируют в районах области кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град. Утром в отдельных районах возможны туманы.
Ветер северо-восточный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем в области составит +23…+28°С.
В Томске днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с порывами. В дневные часы столбики термометров в областном центре поднимутся до +24…+26 градусов.
Синоптики также предупредили, что в период с 23 по 29 июля местами по области сохранится высокая пожароопасность 4 класса и чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
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