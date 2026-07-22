Томские ученые разработали имплантат, ускоряющий восстановление костей в 4,6 раза

3D-биоэлектрический имплантат томских ученых стимулирует естественную регенерацию костной ткани без использования проводов и внешних источников питания Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Томского политехнического университета разработали инновационный 3D-биоэлектрический имплантат для восстановления сложных дефектов костей. Новая технология позволяет ускорить рост кровеносных сосудов в 3,1 раза, а костной ткани в 4,6 раза без использования внешних источников питания. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Томского политехнического университета.

Для полноценного восстановления кости после травмы необходимы не только новые костные структуры, но и нервы с сосудами. Традиционные методы электрической стимуляции требуют проводов и электродов, что повышает риск осложнений. В новом имплантате наночастицы имеют ядро из феррита марганца и пьезоэлектрическую оболочку из модифицированного титаната бария. При попадании в магнитное поле ядро меняет форму, а оболочка преобразует это движение в электрический сигнал, запускающий восстановление тканей.

Исследования на дефектах бедренной кости у мышей показали, что уже через две недели появляются признаки роста нервных клеток, а через восемь недель наблюдается выраженное восстановление кости с прорастанием нервов и сосудов. Доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем отметил, что магнитоэлектрическая стимуляция повышает уровень кальция в клетках почти в два раза. Директор Международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» Роман Сурменев добавил, что платформа состоит из биорезорбируемого полимерного материала на основе желатина. В перспективе подобные решения можно использовать для восстановления других сложных тканей, где важно управлять ростом клеток и межклеточным обменом.

В работе участвовали специалисты из Шанхайского института керамики, Университета Китайской академии наук, Томского государственного университета, Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Университета Авейру в Португалии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS NANO.

Внедрение подобных беспроводных технологий в медицинскую практику позволит существенно сократить сроки реабилитации пациентов после тяжелых травм и операций, повышая качество жизни граждан и развивая высокотехнологичную медицину в Сибири.

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